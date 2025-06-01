Как решают проблему дефицита школ?

Аналитики заявляют о нарастающем дефиците ученических мест. Основной удар, говорит эксперт Александра Молчановская, придётся на 2027 год, когда в школы пойдут дети времен демографического всплеска — поколения бэби-бума. По предварительным оценкам, только в первые классы тогда может прийти более 440 тысяч детей.

Александра Молчановская, директор DASCO STRATEGY, DASCO GROUP: «У нас в 12-ти регионах за последние 5 лет дефицит только увеличивается, основная доля мест, которых не хватает в школах, приходится на Алматинскую область, там 43 тысячи мест не хватает, также Астана и Алматы. По статистике нет данных, что за последние два года были построены 400 школ, нет актуальных данных где школы строятся и на какую проектную мощность, все за закрытыми дверями. Если ничего не делать, то уже к 2033 году дефицит может составить 1 миллион ученических мест и требуется минимум тысячу школ построить».

Как рассказали в министерстве просвещения, с 2019 года в Казахстане было построено свыше 1200 новых школ, что обеспечило более миллиона дополнительных ученических мест. Благодаря этим мерам удалось ликвидировать дефицит в 200 образовательных учреждениях. А количество трёхсменных школ сократилось в несколько раз. Каждый год в стране возводятся сотни новых школ и планы по обеспечению детей ученическими местами большие.

Мереке Амангельдыкызы, официальный представитель минпросвещения РК: «В этом году планируется построить еще 200 новых школ почти на 300 тысяч ученических мест. Следующим шагом на пути к улучшению образовательной инфраструктуры является проект реновации. В течение ближайших трех лет планируется реновация почти 1300 школ. Это замена кровли, обновление фасадов, капитальный ремонт, инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение школьных территорий».

Эксперты говорят, строить школы исключительно за счёт государственного бюджета дорого. В этих условиях, уверены они, нужно привлекать бизнес, и строить школы в рамках государственно-частного партнёрства.

По словам экспертов, темпы строительства пока не догоняют темпы прироста детского населения, особенно в густонаселённых регионах. Но в перспективе на ситуацию может повлиять усиление нацпроекта «Комфортные школы» и активное внедрение механизмов ГЧП.