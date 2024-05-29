29 комфортных школ сдадут в этом году в Туркестанской области, сообщает 24KZ.

19 из них откроют к началу нового учебного года. Одно из таких образовательных учреждений возводят в Отырарском районе. О ходе строительства расскажет моя коллега.

Строительство комфортной школы в селе Шаульдер начали в прошлом году. Она рассчитана на 600 учеников. Сейчас возводят третий этаж. Здание состоит из нескольких корпусов. У каждого из них свой спортивный зал и столовая. Кроме интерактивных кабинетов есть лаборатории физики, химии и биологии. Школу оснастят студией робототехники, 3D-моделирования, мастерскими по обработке металла и дерева. Для обеспечения безопасности установят видеокамеры.

«При строительстве используем современные отечественные материалы. На данный момент выполнили 70% работ. 1 сентября школа распахнёт свои двери. Для перевозки детей будет предусмотрен автобус», — говорит Жошы Рыспанов, руководитель строительного участка.

Стоимость проекта – 5 млрд 800 млн тенге. Из-за высокого демографического роста необходимость в новых среднеобразовательных учреждениях в области растёт. Только в селе Шаульдер сегодня работают три школы. Строительство еще одной позволит решить проблему дефицита ученических мест. По словам специалистов, школа станет образцовой не только в плане оснащения.

«В комфортную школу учителей будут принимать на конкурсной основе. Будет учитываться их стаж, категория. У нас нет аварийных или трёхсменных школ. Количество школ соответствует численности населения. Но тем не менее, мы растем», — говорит Арын Ахметжан, методист районного отдела образования.

В целом по Туркестанской области идет строительство 63 комфортных школ. Они рассчитаны на 49 тысяч учащихся.