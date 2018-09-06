С 5 по 7 сентября 2018 года в Астане проходят III республиканские соревнования бригад скорой медицинской помощи с участием команд из всех регионов Казахстана и Литвы.

Организаторы: Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК, Управление общественного здравоохранения г.Астана, Учебно-клинический центр «Астана», Национальный центр независимой экзаменации и Национальная палата здравоохранения города Астана.

Выступая на торжественной церемонии открытия соревнований, директор Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Валихан Ахметов сообщил, что самые первые соревнования бригад скорой медицинской помощи состоялись в 2016 году в г.Алматы, в которых победила столичная команда. Соревнования проводятся по литовскому опыту, где уже в течение 10-ти лет проходят международные соревнования, в них ежегодно наши медицинские работники занимают призовые места. Так, на прошлых соревнованиях в Литве команды городов Астана и Алматы заняли призовые 2-е и 1-е места, достойно представив скорую медицинскую помощь Казахстана.

«Такие соревнования нужны — для развития профессионализма медицинских работников путем выявления слабых сторон в подготовке специалистов службы, обмена опытом, где слаженная работа, корпоративный дух и высокий профессионализм дают участникам незабываемый опыт», — отметил Валихан Ахметов.

«Отрадно, что в этом году в соревнованиях принимают участие команды из всех регионов Казахстана, а также приглашены команды из стран ближнего зарубежья», — сказал директор Национального центра общественного здравоохранения.

«Служба скорой медицинской помощи является одним из важнейших звеньев в системе здравоохранения любой страны. Мудрая латинская пословица гласит: «Дважды помог, кто скоро помог». Время играет решающую роль в оказании неотложной помощи. Поэтому так важна профессия тех, кто находится на передней линии обороны в деле спасения жизни человека, кто всегда первый оказывается рядом с пациентом. Порой, работая в тяжелейших, почти экстремальных условиях, иногда даже ценой собственной жизни они ежедневно, ежечасно, ежеминутно спасают людей», — отметил Валихан Ахметов.

В ходе соревнований участники решали ситуационные задачи с прохождением определенных клинических станций, таких, как «неотложная помощь при анафилактическом шоке», «реанимация новорожденного», «неотложная помощь при политравме» и др. На месте «происшествия» использованы манекены и стандартизированные пациенты.

Результаты на знания, скорость и слаженность действий оценивало компетентное жюри в составе отечественных и зарубежных экспертов.