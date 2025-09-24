Фельдшеры из Шымкента стали победителями международного конкурса в Актау

Шымкентская бригада скорой помощи заняла первое место в дисциплине по оказанию реанимационной помощи детям и вошла в пятёрку сильнейших команд общего зачёта. Соревнование собрало специалистов сразу из нескольких стран.

В конкурсе участвовали команды из 20 регионов Казахстана, а также врачи и фельдшеры из России, Беларуси и Азербайджана. Уровень подготовки оказался высоким: скорость, точность, работа под давлением — каждое действие оценивалось строго.

Несмотря на то, что бригада из Шымкента выступала без врача в составе, она сумела завоевать первое место в детской реанимации и замкнула пятёрку лучших по итогам всех испытаний.

Назкен Таутеева, фельдшер: «Так как соревнование проходило на международном уровне, оно было особенно сложным. Соперники были очень сильные. Несмотря на это, мы сумели вырваться вперёд и заняли первое место в детской реанимации».

Орынтай Жумадилов, фельдшер: «Эту победу трудно описать словами. За ней — месяцы тренировок, накопленный опыт. На соревнованиях мы применили всё, чему учились на практике и в учёбе».

Жалгас Куанышбек, фельдшер: «Момент победы — неповторимое чувство. Мы обменялись опытом, закрепили знания, узнали новое и проверили, на что способны».

К участию шымкентцы готовились целый год, пройдя предварительный отбор. У каждого из них за плечами от 5 до 8 лет работы в службе скорой помощи. Главные трудности, признаются они, — непредсказуемость вызовов и необходимость действовать мгновенно, особенно когда речь идёт о пациенте без сознания.

Габит Омралиев, заведующий подстанцией №2: «Обычно соревнования проходят на четырёх станциях, а в этом году их было шесть. Это стало особенностью. Наша команда на каждом этапе показала высокий уровень, а на последней станции нас признали лучшими».

Впервые состязания фельдшеров в Казахстане прошли с международным участием. Для команды из Шымкента это был не только конкурс, но и подтверждение готовности действовать в самых экстремальных условиях.