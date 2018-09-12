Последние сутки в различных группах мессенджера WhatsApp распространяют фото с телом человека, предположительно ребенка.

К нему идет аудиозапись, на которой мужчина предупреждает граждан о людях, похищающих девочек. К сожалению, не смотря на то, что в аудиозаписи мужчина называет российский город, в социальных сетях распространяется информация, что это происходит в Шымкенте.

Официальный представитель МВД РК Алмас Саудабаев по данному факту сообщил: «Распространяемая в социальных сетях фотография с останками тела к нашей стране не имеет отношения. Происшествие имело место быть на юге России в городке Каспийске. Гражданам в очередной раз напоминаю, что не стоит распространять в соцсетях сомнительную информацию».

Правоохранительные органы ищут автора поста.