Шымкентец заявил о похищении и совращении 15-летней дочери

15-летнюю девочку украли с целью женитьбы и провели обряд «Беташар». С заявлением в полицию обратился отец девочки, передает корреспондент OTYRAR.

О вопиющем случае рассказала правозащитница Дина Тансари, к которой за помощью обратился отец. О похищении дочери мужчина узнал через социальные сети 30 декабря 2022 года. Теперь отец девочки обвиняет потенциального жениха в похищении и совращении несовершеннолетней дочери.

«Кто похитил мою дочь и принудительно женился на ней мне не известно, имеется только несколько фотографий из соцсетей», -сетует отец подростка

Как установила полиция, девочка вышла замуж за своего знакомого и уехала из Шымкента в область. Однако мать не дала согласия на брак и забрала её обратно в Шымкент. Известно, что мать и отец несовершеннолетней разведены и вместе не живут.

Отец просит привлечь к уголовной ответственности похитителя, который вступил в интимную близость с несовершеннолетней.

Сейчас как сообщили в полиции, по этому делу проводят досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.