В селе Акжол сельского округа Алпамыс батыр Келесского района жители на грани вымирания. Из-за отсутствия воды в канале они лишены элементарного — воды, которую используют как для питья, так и для хозяйственных нужд. Каждый день они вступают в бой со стихией, имя которой — засуха. Пока в борьбе за существование люди проигрывают пустыне.

Это сооружение – единственный источник воды для 5000 жителей села Акжол. К слову, воду эту используют для полива огорода, и в качестве питьевой, как для людей, так и для домашнего скота. Другой воды в селе нет. Доставляют живительную влагу бочками. Но сначала её спускают в арык, а уже оттуда закачивают в бочку водовоза.

Но сегодня люди остались без воды – ее у источника так мало, что трактор так и не смог вытянуть ни капли. По иронии судьбы для жителей села «Светлый путь», а именно так переводится наименование села с казахского языка этот самый путь после обретения независимости оказался совсем не светлым.

«Проблемы у нас начались после демаркации границы, где-то в 1996 году. Соседи полностью перекрыли воду. И до 2010 года мы сидели без воды. Куда только не обращались. А в 2010 году, когда Президент отдыхал в Сарыагаше, я пробился к нему и рассказал о наших бедах. Он распорядился решить проблему», — вспоминает житель села, долгие годы работавший мирабом, Абилькасым Акбаев.

Невероятно, но факт – одно слово Президента и проблему решили – проложили канал, по которому и пустили воду. Но пару лет назад у жителей снова начались перебои с водообеспечением. Впрочем, это еще не самое страшное, по сравнению с засухой этого года, — говорят люди.

«Жители живут на грани нищеты. Во всем отказывают и себе и детям. Едят только макароны, мяса не видят месяцами, каждую копеечку вкладывают в огороды, надеются, что завтра соберут урожай и жить станет полегче. А ведь чтобы вырастить что-либо на площади в 1 гектар необходимо потратить минимум миллион тенге. А что можно вырастить без воды? Народ в кредиты залез и что теперь делать?!», — говорит житель села Болатбек Байсаринов.

Всего несколько лет назад на въезде в село росли фруктовые сады и виноградники. Но как только ушла вода, наступила пустыня.

В районном акимате Келеса о проблеме знают, но все, что могут сделать чиновники этого уровня, занимаются перепиской с госорганами и дают воду по графику. Говорят, хотя бы это, пусть немного, но спасает.

«В августе РГП «Казводхоз» нам направил письмо, что теперь мы будем получать воды на 50% меньше. Мы сразу ответили, что нам этих объемов не хватит, ведь район аграрный. У нас 50 тысяч га поливных земель и без воды все погибнет. Мы установили график и даем воду хозяйствам из реки Келес», – комментирует ситуацию руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства районного акимата Ергеш Абишов.

А акжоловцы, которые сидят последними на этой ветке, страдают сильнее остальных. Что касается питьевой воды, то и этот вопрос, похоже, решится не скоро. Специалист отдела ЖКХ, энергетики и автодорог Адильхан Кенегесов очень надеется, что строительство водопроводных сетей в этом селе начнется уже в следующем году:

«Сейчас разрабатывается ПСД. И если она пройдет экспертизу, то уже в следующем году мы сможем построить водопровод в этом селе. А пока организуем подвоз питьевой воды. Думаю, возить воду людям начнем через месяц».

А на вопрос, как жить людям этот месяц в ожидании водовозов, честно отвечает: «Не знаю».

Между тем, специалист, имеющий прямое отношение к вопросам поливной воды в Сарыагашском районе, отметил – проблемы с поливом сейчас испытывают не только келесцы, но и сарыагашцы, и казыгуртцы. По его словам, соседняя республика выполняет все свои обязательства по объемам отпускаемой воды, правда, существенно понизив эти самые объемы в вегетативный период, но с избытком отпускает воду во все остальное время.

По мнению специалиста, главная проблема не «Казводхоз», а БВО «Сырдарья». Внесем ясность. Бассейновое водохозяйственное объединение (БВО) «Сырдарья» было создано в 1988 году с согласия всех стран Центральной Азии, с передачей республиками на его баланс во временное пользование основных гидроузлов и водозаборных сооружений.

18 февраля 1992 года в г. Алматы пять министров водного хозяйства Центральной Азии подписали Соглашение «О сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных источников». Согласно уставу, БВО осуществляет управление трансграничными водными ресурсами на основе межправительственного Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан, подписанное в г. Алматы 18 февраля 1992 года. Только, по мнению сарыагашцев и представителей РГП «Казводхоз» в Сарыагашском районе, это самое БВО на самом деле не выполняет возложенных на него обязательств.

Вот и получается – одни не справляются, другие не делают. Третьи – за празднованиями всевозможных фестивалей, в погоне за цифровизацией, видимо, никак не разглядят проблему жителей села Акжол. Наверное, нужно, чтобы вновь сказал свое веское слово глава государства…

Саида Турсуметова