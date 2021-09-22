Аксакалы Келесского района Туркестанской области спасают местные семье от развода.

Так, председатель Совета ветеранов сельской администрации Ушкын Лесбек Жумагулов рассказал о деятельности совета ветеранов и бабушек, созданных при местном акимате. В ходе встречи речь шла о мужестве Келесских аксакалов.

«Сегодня мы проводим воспитательную работу среди молодежи. Актуальной проблемой в обществе являются разводы, распады молодых семей. Мы совместно с советом бабушек выезжаем и посещаем семьи, рассказываем поучительные истории, даем мудрые советы. На сегодняшний день к нам обратились 24 семьи, которые собирались развестись. Мы решили вместе с аксакалами поговорить с ними, помочь им не допустить ошибки. В результате мы спасли и дали полноценную семью 48 детям, — говорит Лесбек Жумагулов.

По словам аксакала, среди тех, кто собирается развестись, есть и те, кому уже за 60 лет. С ними также проводят разъяснительную работу. Работа в данном направлении совершенствуется. На заседании было высказано предложение об открытии «Школа свекрови», которая поможет и научит вопросам сохранности семейных ценностей и гармонии. Ведь мудрая свекровь в семье играет огромную роль.