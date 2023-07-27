«КазтрансГазАймак»подключил к природному газу два села в Келесском районе

АО «КазТрансГаз Аймак», дочернее предприятие национальной компании «QazaqGaz», подключил к природному газу населенные пункты Байтерек и Жамбыл-2 Келесского района Туркестанской области. Строительство газопроводов к селам началось в 2021 году. Для доставки голубого топлива проложено более 25 км газопроводов. Это дало возможность подключить к природному газу 544 жилых дома.

Сегодня в семье Оразбаевых большой праздник. Их дом подключили к газоснабжению. Все рады тому, что вместе с «голубым топливом» в дом пришло множество благ. Ведь теперь не надо топить печь углём и возиться с золой, вставать среди ночи зимой, чтобы дома было тепло, — говорит многодетная мать Айнаш Кутаева.

Айнаш Кутаева, жительница села Байтерек:»Сегодня радостный день. Нас подключили к природному газу. 35 лет прошло, как я попала в этот дом невесткой. И всё это время зимой мы топили печь, каждый год покупали уголь. Все эти трудности позади, теперь у нас есть газ. Спасибо газовикам за оперативную работу по подключению нашего дома к газоснабжению».

Поздравляя жителей с сегодняшним событием, газовики напомнили сельчанам, что присутствие природного газа в нашей повседневной жизни существенно облегчает её, однако безопасность при обращении с газом должна стоять на первом месте. Раздали жителям памятки, где указаны правила безопасного пользования и бережного потребления газа в быту. Также в эти дни специалисты компании «КазТрансГаз Аймак» проводят работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Бауыржан Аскаров, генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймак»:»Данный проект является значимым для Туркестанской области. Он реализован в рамках программы общей газификации РК. Предверию отопительно-зимнего периода, компания «Казахгаз» «КазТрансГаз Аймак» уделяет большое внимание. Согласно утвержденному графику мы проводим подготовку и инспектируем все регионы нашего присутствия все наши магистральные и распределительные сети. Работа идёт в соответствии с графиком. К отопительному периоду газовые компания будут полностью готовы».

На сегодняшний день готовность компании «КазТрансГаз Аймак» к предстоящему отопительному сезону составляет 72 процента. Свыше 860 километров газовых сетей прошли приборное обследование, обнаруженные дефекты устранены. Согласно плану газовиков, работы по подготовке к зиме должны быть завершены до сентября. А в Келесском районе совместно с АО «КазТрансГаз Аймак» и акиматом, ведется работа по обеспЕчению голубым топливом еще шести населенных пунктов. Строительные работы близятся к завершению. На сегодняшний день в районе природным газом охвачено 65 сел, что составляет 78% от общего числа населенных пунктов.