В Казахстане назревает водный кризис

Эти кадры сняли жители города Ленгер в Туркестанской области.

Из водопроводного крана течет грязная вода с оранжевым оттенком. Пить ее невозможно, говорят люди. А между тем такая картина в их домах, сетуют ленгерцы, не первый год и альтернативного источника живительной влаги у них нет. Поэтому люди идут на разные хитрости, чтобы получить из грязной воды, пригодную для использования.

«Разрезаю салфетки, вату, делаю фильтр, это вода правда уже на второй раз я ее фильтрую вот так отстаиваю воду. Внизу глина полностью, но хотя бы чтобы кушать готовить потому что воды не напасешься»,— говорит местная жительница.

В институте общественной политики провели опрос среди казахстанцев. Треть опрошенных оказались не удовлетворены качеством питьевой воды, которая поступает в их дома. В большей степени это жители Карагандинской, Мангистауской и Акмолинской областей. В ТОП-3 регионов с отсутствием питьевой воды вошли Абайская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

Общая протяженность водопроводных сетей по республике составляет порядка 98 тыс. км. По итогам прошлого года средний износ их составил 43%. Наиболее высокая степень износа водопроводных сетей зарегистрирована в Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Улытау, Абай и Карагандинской областях. Из-за этого потеря воды доходит до 40%. Больше 40 тысяч километров сетей водоснабжения в стране требуют капитального ремонта или полной замены.

При этом по прогнозам всемирного банка, через восемь лет в Казахстане будет 15% дефицит воды. А уже через 20 лет этот показатель вырастет до 50. По словам экологов, правительству давно стоит задуматься над обновлением сетей и сделать это качественно. А еще задуматься о рациональном использовании водных ресурсов, например, в сельском хозяйстве и даже при бытовом использовании. И сохранении той воды которая есть.

«У нас автомойки и ряд других бизнесов используют первичную воду, которую мы с вами пьем, во всем развитом мире это запрещено. Они возвращают эту воду с КОСов очищенную и подают ее для технических нужд. Сейчас у нас проблема идет с золоторудными компаниями, которые в горной местности ведут разработку и все свои хвостохранилища они будут обогащать цианидом соответственно это все будет попадать в грунтовые воды», — говорит Тимур Елеусизов, руководитель РОО KAZ ECO PATROL.

Экологи говорят, наша страна зависима от воды. Все притоки идут из других стан — Узбекистана, Кыргызстана, России, Ирана, Афганистана, Китая. Поэтому важно сохранять те наши водоемы, которые за последние годы сильно обмелели — Аральское, Каспийское моря, Балхаш и другие.

Экологи говорят, если ситуация не изменится, то совсем скоро казахстанцам придется экономить каждую каплю воды. О том чтобы полежать в ванной придется забыть, на душ выделять не 15 а 5 минут. А для того, чтобы попить, набирать не полную кружку, а половину, чтобы не выливать остатки в раковину. При этом и ценник на живительную влагу, вероятнее всего, поднимется в несколько раз.