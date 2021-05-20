В Келесском районе Туркестанской области в текущем году на 25 инфраструктурных объектах ведутся строительные работы.

В частности, планируется построить 11 объектов в сфере газоснабжения, 11 объектов для обеспечения населения питьевой водой, 3 объекта в сфере электроснабжения. Аким района Акментай Есбаев встретился с представителями подрядных организаций. Во время встречи было поручено качественно и в срок завершить строительство объектов.

Отметим, на сегодняшний день наряду с населенными пунктами Акжол и Кауыншы сельского округа Алпамыс батыр, в сельском округе Бозай начато строительство системы питьевого водоснабжения, объект планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Кроме того, в текущем году 9 населенных пунктов сельского округа Кошкарата будут обеспечены природным газом. Также на 4 улицах в центре сельского округа Ошакты проложат линии электропередач.