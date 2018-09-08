В сложной жизненной ситуации оказалась семья из Уральска. А все дело в том, что у семьи Каржауовых сын страдает болезнью, которую называют «Хрустальной». Как нам стало известно, родителей мальчика неизвестные под предлогом помощи, пригласили в Шымкент, забрали деньги и исчезли.

«Нашу историю опубликовали в Интернете, дальше начали присылать деньги на нашу карту. И вот в один из дней нам позвонили из Шымкента и попросили привезти мальчика для проведения бесплатной процедуры уколов. Мы обрадовались, взяли билеты и приехали. Пятого числа мы приехали в Шымкент, нас встретили ночью и поселили в квартиру, сняли на сутки. Дальше он попросил меня проехать в банкомат, снять деньги, на которые нужно купить лекарство. Мы поехали, сняли 145 тысяч и я отдала их ему. Дальше поехала на квартиру и на следующее утро телефон уже был отключен. За что так, почему так случилось мы не понимаем. Мальчику нужна помощь, как нам быть? Мы заявили в полицию, но никаких новостей нет. Спасибо хозяйке квартиры, она с нас денег не берет», — говорит Ляззат Утебкалиева.

Как стало известно, денег у семьи Каржауовыхна билеты и даже на еду нет. Помогают им соседи, юрист и хозяйка квартиры, где поселилась семья. Власти и ДВД не комментируют ситуацию.