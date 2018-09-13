В Шымкенте проходит трёхдневный семинар-тренинг по реализации государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства.

Организован он академией государственного управления при Президенте республики под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. На семинар приглашены госслужащие, занятые в сфере межэтнических отношений с разных регионов страны. В ходе тренинга организаторы знакомят участников с основными положениями просветительского проекта Ассамблеи народа Казахстана — «Казактану», а так же разъясняют главные направления государственной политики в религиозной сфере.

Казахстан — одно из немногих постсоветских государств, где удалось сохранить межнациональное единство и избежать крупных межэтнических конфликтов во времена экономической разрухи. И теперь сохранить статус кво — задача всех национальных общин, говорят участники семинара. В республике проживают люди более 120 национальностей и на таких тренингах можно поделиться опытом — как сохранить в стране единство.

Дастан Коширбаев, заместитель руководителя Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-азиатском регионе: «Этот семинар- тренинг направлен на то, чтобы повысить квалификацию госслужащих в сфере межнационального единства, которая была высказана в программной статье Главы государства, в том числе и с последнем послании Президент говорил об этом и наша задача повысить квалификацию госслужащих в решении задач, стоящих перед ними»

В течении трёх дней разбившись на группы чиновники слушают лекции и проводят практические занятия. В основе тех материалов, которые дают опытные тренеры, анализ возникновения межэнических конфликтов и рекомендации как избежать таких ситуаций. На помощь приходит и опыт казахстанских регионов, каждый их которых имеет собственную специфику.

В ходе тренинга будут затронуты и вопросы межконфессионального согласия. Беседы проведут опытные религиоведы и психологи. Опыт этого семинара как и предыдущих таких же тренингов будет обобщён и ляжет в основу рекомендаций и для других регионов Казахстана.

Данияр Худайбергенов