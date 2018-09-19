В Шымкенте создана корпорация, которая будет поддерживать бизнес-инициативы и способствовать улучшению жизни горожан.

В Шымкенте зарегистрирована новая социально-предпринимательская корпорация «Shymkent». Главная цель — поддержка бизнес-инициатив и стимулирование социально-экономического и культурного развития города. Учредитель АО «СПК «Shymkent» — акимат г. Шымкента.

Решением Совета Директоров Акционерного Общества «Социально-предпринимательская корпорация «Shymkent» от 19.09.2018 Председателем Правления АО «СПК «Shymkent» назначен Аюпов Рашид Абатуллаевич. Отметим, Рашид Абаттулаевич хорошо знаком шымкентцам. Он уже работал руководителем аппарата акимата Шымкента, был советником акима города.

По словам председателя, Корпорация будет решать целый ряд задач, таких как: привлечение инвесторов, помощь в развитии бизнеса, создание рабочих мест, повышение качества уровня жизни населения через реализацию социально-значимых проектов.

«Главная наша цель – способствовать развитию Шымкента. Отличительная особенность СПК «Shymkent» – в обеспечении максимальной прозрачности нашей деятельности. В связи с этим мы всегда будем открыты для коммуникаций с населением и СМИ, а также будем делиться опытом с другими институтами развития», — отметил Председатель Правления АО «СПК «Shymkent» Рашид Аюпов.

Другие ключевые задачи СПК:

• Создание новых и модернизация существующих конкурентоспособных производств;

• Создание высокотехнологичных производств на основе внедрения инновационных технологий, международных стандартов качества произведенной продукции, ориентированной на импортозамещение и экспорт;

• Повышение качественного уровня жизни населения через реализацию социально-значимых проектов;

• Развитие коммуникаций и обмен навыками между портфельными компаниями СПК.