В Шымкенте примерно в 9 утра произошло ДТП с участием трактора и грузовика. Есть пострадавшие.

По трассе, которая ведет в промышленную зону города, самосвал «Howo» влетел в трактор, который двигался в том же направлении, что и грузовик. В прицепе, который от удара перевернулся, находились рабочие компании «Байтерек ЛБ».

«Абдрешев Айдын, водитель грузовика: «С трактором мы двигались в одном направлении, потом оба обогнали КАМАЗ, но после этого маневра трактор взял резко в сторону и я ударил по тормозам. Но дорога была недавно полита, поэтому я не смог избежать столкновения».

В свою очередь водитель трактора Тулентаев Сабит утверждает, что » не выключил поворотник, потому что собирался совершить разворот».

От удара переднюю ось прицепа оторвало, и прицеп с рабочими перевернулся. Прибывшие медики госпитализировали в больницу скорой помощи 3 мужчин и 2 женщин. По словам же очевидцев ДТП, трактор подрезал грузовик.

В обстоятельствах ДТП разбираются дознаватели дорожной полиции.

Но одно явное нарушение они уже зарегистрировали: в прицепе перевозить людей категорически запрещается.