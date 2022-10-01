1 человек погиб и 5 пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

Смертельное ДТП произошло сегодня, 13 сентября, на трассе Самара-Шымкент, передает OTYRAR.

Как сообщили в пресс-службе полиции, примерно 08.00 часов утра, на трассе Самара-Шымкент столкнулись пассажирский автобус марки «Yutong» и «Газель». Водитель грузовика выехал на встречную полосу.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных трамв скончался один из пассажиров автобуса, житель Туркестана. Еще 5 пассажиров автобуса доставлены в больницу с различными телесными травмами.

«В настоящее время данный факт зарегистрировали по ст. 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в областном ДП.

Водитель автомашины «Газель», выехавший на встречную полосу, задержан.