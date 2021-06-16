Сумма материального ущерба составила около полумиллиона тенге.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратился местный житель. Он сообщил о том, что неизвестные лица похитили у него ковш от трактора, который лежал возле дома.

Стражи порядка в течение двух суток задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который признался в содеянном. Как выяснилось, молодой человек заметил на улице, оставленный без присмотра ковш от трактора потерпевшего. Затем, воспользовавшись отсутствием людей, подозреваемый погрузил запчасть в свое авто и скрылся.

Ковш стоимостью полмиллиона тенге он сдал в пункт приема метала за 12 тысяч тенге, а деньги потратил на свои нужды. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража“. Проводится досудебное расследование.

Похищенный ковш вернули законному владельцу. Мужчина находится под подпиской.