5 сентября в 3 утра в поселке Кызыласкер с/о Актобе Келесского района автомашина «Ауди» совершила наезд на надземный газопровод среднего давления.

В результате произошел полный разрыв газопровода на выходе из-под земли. Столкновение спровоцировало возгорание газа. Автомобиль полностью сгорел. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас от газоснабжения отключены 10 ШРП, 87 ГРПШ и 980 домов частного сектора. Газопровод на балансе ЖКХ. А значит, когда подадут газ жителям зависит от того, как быстро коммунальщики устранят разрыв и восстановят газопровод.

Напомним, что буквально месяц назад 6 августа в 4 часа 30 минут поступило сообщение от диспетчера Сарыагашского РГХ Бейсеновой Ж. о том, что совершен наезд автомашины марки «Тойота Камри» без гос. номера на стойку надземного газопровода Ду-57 мм низкого давления. Водитель автомашины, 1993 года рождения, скончался на месте аварии.

И это далеко не все случаи, когда по вине лихачей сотни жителей остаются без газа.