В селе Шахта-Тогус Туркестанской области после сообщений о незаконных поборах за учебники в местной школе освобожден от должности библиотекарь, к директору школы применили меры дисциплинарного взыскания. Об этом Азаттыку сегодня сообщил специалист отдела образования Толебийского района Нурлан Кырбасов.

Ранее родители учащихся школы № 8 заявили, что в школе «сдают учебники в аренду» по 400 тенге.

По словам Нурлана Кырбасова, после жалоб родителей о том, что в школе № 8 учебники школьникам «дают в аренду», созданная районным отделом образования комиссия провела выборочную проверку. Как сообщил Кырбасов, проверка показала, что у 12 из 27 учащихся второго класса этой школы нет полного комплекта учебников. Кырбасов говорит, что библиотекарь принес недостающие учебники из располагающейся в этом же районе школы имени Биболатулы и сдал учебники в аренду по 400 тенге (около 1,12 доллара по текущему курсу).

— Библиотекарь доставил эти учебники на свои личные средства и заявил, что учебники сдает в аренду. Директора школы и отдел образования об этом в известность не поставил. В результате библиотекарь уволен, в отношении директора школы Бауыржана Сулейменова и классного руководителя, которая сообщила родителям учащихся о сдаче учебников в аренду, применены меры дисциплинарного взыскания, — сказал Нурлан Кырбасов.