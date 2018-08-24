Заместитель Председателя АДГСПК Олжас Бектенов взял на личный контроль исполнение плана по борьбе с поборами в школах, передает Tengrinews.kz.

Он подчеркнул, что поборы с родителей в любой форме незаконны. «Особо хотел бы отметить проблему поборов в школах. Они, к сожалению, уже стали обыденным явлением. Многие родители уже свыклись с этой мыслью и считают, что так и должно быть. Но это не так. Государство выделяет достаточно средств на все нужды школ, в том числе ремонт и другие мероприятия.

Поборы с родителей в любой форме незаконны.

То же самое касается и детских садов. Госорганам необходимо взять все рекомендации на вооружение и активно работать над решением проблем. Причем эту работу надо проводить по всей стране, а не только в столице», — сказал Бектенов.

Как стало известно по итогам проекта «Астана — адалдық алаңы», по сей день зачисления в детский сад требуют «дополнительных» вложений. Состояние некоторых колледжей не соответствуют нормам пожарной безопасности. Ремонты проводятся за счет учеников и студентов.

Некоторые процессы, касающиеся перевода детей из одного образовательное учреждение в другое, нормативно не урегулированы, что создает массу административных барьеров. Кроме того, на совещании обсуждалась необходимость реформирования учреждений образования, в результате чего станет возможным повышение заработных плат учителям и воспитателям детских садов, будут улучшены условия для учащихся без выделения дополнительных бюджетных средств.

«По итогам совещания составлен протокол с конкретными пунктами по устранению имеющихся недостатков, который будет находиться на личном контроле исполнения у зампреда АДГСПК Олжаса Бектенова», — резюмировали в ведомстве.