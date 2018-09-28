На больше части территории Казахстана в выходные и последние дни сентября ожидается погода без осадков с температурой воздуха выше обычной для данного периода на 2…5°С, сообщает РГП «Казгидромет».

Такую погоду обеспечит антициклон и юго-западные тропосферные потоки. Лишь крайние северные и западные районы республики будут находиться в зоне влияние атмосферных фронтов, которые вызовут местами дожди и усиление ветра, но температура и здесь сохранится выше климатической нормы.

В Шымкенте в субботу, воскресенье ожидется солнечная погода. Без осадков.

Днем + 24… +26 градусов, ночью +14… +15.