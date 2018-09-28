Сегодня в Туркестане прошел областной слет волонтеров «Адал урпак», организованный департаментом по Туркестанской области Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции и областным управлением образования.

В слете приняли участие руководители организаций образования области и более 800 членов волонтерских клубов «Адал урпак» из всех 16 районов. Руководитель департамента АДГСПК РК Галым Турсынбаев отметил, что мероприятие организовано с целью формирования у молодежи антикоррупционной культуры на основе гуманизма и национальных ценностей.

«Наш долг — воспитывать молодое поколение с малых лет в духе патриотизма, воспитывать в нем трудолюбие и стремление к знанию, честность. Эти качества издревле присущи нашему народу. Поэтому все родители, все учителя должны служить достойным примером для детей, помогать им обретать самые лучшие качества», — сказал Галым Турсынбаев.

Руководитель департамента выразил благодарность всем учителям за их работу, совместно с управлением образования, по воспитанию в школьниках честности, их духовному обогащению, и призвал формировать у детей честность, доброту и ответственность на примере их родителей и учителей.

В ходе мероприятия состоялись шествие членов волонтерских клубов «Адал урпак», флешмобы, выставка прикладного искусства, турнир по шахматам, конкурсы по рисованию и видеосъемке. По итогам конкурсов и соревнований победителям были вручены подарки и грамоты.

Пресс-служба акимата Туркестанской области