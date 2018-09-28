Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарно-санитарных требований в животноводческой продукции пяти казахстанских предприятий, сообщает сайт службы.

«В продукции пяти казахстанских предприятий подведомственными Россельхознадзору лабораториями выявлены серьёзные нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России», – говорится в сообщении.

С 29 сентября временные ограничения введены на поставки в Россию шпротов, произведённых ТОО «J. F. M. company». Ограничение вводится в связи с повторным выявлением остатков запрещённого и вредного вещества – бензапирена. Это вещество считается канцерогеном, оно накапливается в организме человека, может вызвать серьёзные заболевания, а также имеет мутагенное свойство.

Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими казахстанскими предприятиями:

ТОО «Кублей» – в связи с выявлением кадмия в мясных консервах;

ПК «Ижевский» – по причине выявления листерий в мясе курицы;

ТОО «Арай-East Food» – на основании выявления несоответствия сырьевого состава в колбасе полукопченой «Говяжья зернистая халяль»;

ТОО «Кузмич» – в связи с выявлением листерий в рыбе.

Листерия является внутриклеточным паразитом, вызывает заболевания животных и человека. Листерия инфицирует центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит.

Накануне Казахстан и Россия договорились не вводить запрет на поставки мяса. Казахстан и Россия дали время друг другу до осени 2019 года на завершение процедур по интеграции двух систем контроля за поставками продукции животноводства.