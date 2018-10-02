28 сентября 2018 года на официальном сайте Россельхознадзора опубликована информация о возврате на территорию Казахстана 3 автотранспортных средств с подкарантинной продукцией (картофель продовольственный – 15 тн, дыни- 40 тн) по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих растительную продукцию в Российскую Федерацию.

Возврат подкарантинной продукции по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих растительную продукцию в Российскую Федерацию является неправомерными.

Нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза в области карантина растений не предусмотрено ведение реестра производителей, экспортирующих растительную продукцию.

Более того, возврат продукции по причинам, не предусмотренным требованиям законодательства является ущемлением прав участников внешнеэкономической деятельности.

Конкретные случаи, при которых осуществляется возврат или уничтожение подкарантинной продукции предусмотрены Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318.

Едиными карантинными фитосанитарными требованиями Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 157, также не предусмотрены требования к наличию указанного реестра предприятий при перемещении подкарантинной продукции.

В адрес Россельхознадзора будет направлено официальное письмо о неправомерных действиях инспекторов по карантину растений на казахстанско-российской границе.

В случае, возврата продукции по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих растительную продукцию, Казахстан будет вынужден принять аналогичные меры в отношении продукции ввозимой из Российской Федерации.