В Шымкенте сотрудники Абайского ОП ДВД г. Шымкента выявили 47 правонарушений в ходе ОПМ «Подросток».

С 27 августа по 5 сентября на территории города Шымкента проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».

Цель — активизации работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предупреждение противоправных действий со стороны несовершеннолетних, пересечение фактов вовлечения подростков в противоправную деятельность, а также нахождения подростков в ночное время в развлекательных заведениях и вне дома без сопровождения взрослых.

В ОПМ «Подросток» были задействованы свыше 40 полицейских, а также представители органов образования и здравоохранения, прокуратуры. При обнаружении несовершеннолетних после 23 часов в развлекательных заведениях, их родители привлекались к административной ответственности.

В ходе ОПМ полицейские доставили 15 подростков в Центр адаптации и поставили на учет 3 неблагополучные семьи. Также выявили 47 административных правонарушений и 7 несовершеннолетних были поставлены на профилактический учет.