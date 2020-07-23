Оперативно-профилактическое мероприятие “Подросток” проходит в Шымкенте до конца июля.

В соответствии с приказом начальника Департамента полиции города Шымкент Ералы Жумаханбетова №333 от 17 июля 2020 года, в период с 20 по 31 июля на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Подросток”.

Во второй день мероприятия в органы внутренних дел доставлены 55 подростков. Шесть подростков склонных к правонарушениям, и четыре неблагополучных семьи поставлены на учет органов внутренних дел.

Выявлены 52 подростка, находившиеся вне жилища без законных представителей, их родителям составлены протоколы об административном правонарушении по статье 442 КоАП РК. На двоих родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, составлены административные протоколы по статье 127 КоАП РК.

Кроме того, за загрязнение общественного места на одного подростка составлен административный протокол по статье 434-2 КоАП РК. Также, по месту жительства проверены подростки и неблагополучные семьи, состоящие на учете органов внутренних дел.

Оперативно-профилактическое мероприятие “Подросток” будет проводится до конца июля.