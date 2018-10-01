1 тыс. учеников приходится на одного психолога в школах Астаны, Алматы и Шымкента, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев. Об этом сообщает KazTAG.

«На сегодня в Казахстанских школах работают более 7 тыс. психологов-педагогов. В среднем по республике на одного психолога приходится более 300 учащихся – это неплохой показатель. Однако в больших городах – Астане, Алматы и Шымкенте один психолог вынужден работать с 1 тыс. детей и более», — сказал Е. Сагадиев на заседании правительства РК.

По его словам, так происходит из-за того, что по нормам один психолог предусматривается не на определенное число детей, а на число классов.

«Если в классе в среднем 10-15 детей, тогда психологов достаточно, но в крупных городах в классе по 30-45 детей и нагрузка на психолога возрастает в разы», — уточнил глава МОН РК.

Он отметил, что в нормативы будут внесены соответствующие изменения, в больших городах возьмут на работу новых психологов. Также планируется обратить внимание на профессионализм школьных психологов, для этого будет разработана единая программа курсов переподготовки и повышения квалификации.