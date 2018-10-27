22 октября в преддверии Международного дня снежного барса в г. Астана на стадионе «Барыс Арена» в рамках игры между хоккейными клубами (ХК) «Барыс» (Астана) и «Динамо» (Минск) Континентальной хоккейной лиги состоялось промо-мероприятие «Поддержи снежного барса!».

Организаторами акции выступили Программа развития Организации Объединенных Наций в Казахстане, Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства Республики Казахстан и ХК «Барыс».

В день акции фойе Дворца «Барыс Арена» порадовало фанатов огромным количеством развлечений. Была организована специальная фото-зона для болельщиков, проведены викторины и розыгрыш призов, раздавалась имиджевая продукция, а также были организованы зоны 3D проекций, где с помощью специального мобильного приложения дополненной реальности можно было сделать фото и видео с анимированным снежным барсом.

Перед началом матча на телевизионном кубе «Барыс Арена» транслировался видеоролик на тему сохранения снежного барса, после чего юные «барысовцы» вынесли символический флаг со слоганом #QarBarysynSaqta. Постоянному Координатору ООН/Постоянному Представителю ПРООН в Казахстане Норимаса Шимомура досталась почетная миссия – вбрасывание шайбы с участием капитанов команд «Барыс» и «Динамо». Памятными подарками лучших игроков матча наградил Заместитель Постоянного представителя ПРООН в Казахстане Виталий Времиш.

К слову, итог матча, порадовал казахстанских болельщиков: ХК «Барыс» обыграл минский «Динамо» со счетом 3-1.

По словам менеджера проекта ПРООН Талгата Кертешева, данная акция позволила привлечь внимание болельщиков ХК «Барыс» и любителей хоккея к проблеме сохранения снежного барса в Казахстане. Болельщикам и зрителям в доступной форме была представлена информация об обитателе горных вершин Казахстана.

Помимо хоккейных фанатов в мероприятии приняли участие представители посольств стран, где обитает снежный барс (Индия, Таджикистан, Узбекистан), а также представители Посольств Швейцарии, Республики Беларусь и Делегации Европейского Союза.

Напомним, что с 23 сентября по 27 октября 2018 года в Казахстане проходит республиканский фестиваль «Поддержи снежного барса!», цель которого – информировать общественность Казахстана о необходимости принятия мер по сохранению популяции снежного барса. В рамках фестиваля с 23 сентября по 20 октября проходил конкурс детского рисунка «Сохраним снежного барса вместе!»,

27 октября в г. Шымкент будут подведены итоги фестиваля, а также планируется организация выставки художественных работ, церемония награждения победителей конкурса.