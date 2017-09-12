VIP госномера для авто в РК можно будет выбрать в Интернете

Выбрать себе буквы и цифры на государственный номерной знак можно будет на официальных сайтах ОВД РК.

Министерство внутренних дел решило внести поправки в Правила государственной регистрации транспортных средств. В частности, речь идёт не только о расширении престижных комбинаций, но и о возможности выбора. Одним из способов станет выбор желаемых символов с помощью интернет-ресурсов ведомства, пишет портал kolesa.kz.

По данным портала, изучить список VIP-госномеров водители могут на стендах и информационных досках в РЭПах и спецЦОНах, а также на сайтах отделов внутренних дел. Если нужного номера в указанных источниках не окажется, регистрация автомобиля будет производиться после изготовления госномера.

Сегодня изменения и дополнения в приказ МВД РК от 2 декабря 2014 года №862 «Об утверждении Правил государственной регистрации и учёта отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений» выложены на общественное обсуждение, отмечается в источнике.

В 2016 году за счёт реализации госномеров повышенного спроса бюджет страны пополнился на 1,2 млрд тенге.