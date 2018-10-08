В управлении образования Туркестанской области произошло чрезвычайное происшествие, сообщает Timeskz.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного следственного суда г. Шымкента.

Следственный суд удовлетворил ходатайство следователя о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца директора ГККП «Методический центр» управления образования Туркестанской области, подозреваемой в даче взятки в группе лиц по предварительному сговору.

Во время проверки в Методическом центре была выявлена растрата 20 миллионов тенге бюджетных средств.

По этому факту возбудили уголовное дело. И тогда директриса решила «договориться со следователем», ведущим это расследование.

В качестве откупных за закрытие дела о хищениях в возглавляемом ею учреждении она предложила следователю 6 000 000 тенге. После вручения денег ее задержали.

Подозреваемая в даче взятки женщина просила суд применить к ней залог, в чем ей было отказано.