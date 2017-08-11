Многодетный отец из Сайрама мечтал попасть в ИГИЛ

В Сайрамском суде ЮКО начался суд над 27-летним местным жителем, отцом четверых малолетних детей, мечтой которого было участие в ИГИЛе, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов. Его отец уже отбывает наказание за пропаганду терроризма.

Процесс объявлен открытым, но до вынесения приговора журналистов просят не показывать лица и не называть имя подсудимого. Дело расследовали сотрудники департамента национальной безопасности. Прокурор зачитывает выдвинутые обвинения.

Нурлан Махадилов, прокурор гособвинения: «Ему предъявляются обвинения, предусмотренные статьей 256 части 1 и 2 «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, совершенные лицом с использованием информационно-коммуникационных сетей».

В течение определенного времени молодой мужчина в группе «Вконтакте» распространял материалы, призывающие к поддержке экстремистских групп, действующих на Ближнем Востоке.

Салтанат Кабылова: «За счет компьютерных технологий призывал к терроризму, но не касаемо того, чтобы разрушить целостность нашей Республики. То есть, пропагандировал терроризм, но не в нашей стране. Он выезжал в Саудовскую Аравию, побывал в России. Пытался попасть в ИГИЛ».

У подсудимого четверо малолетних детей, супруга беременна пятым. Отец обвиняемого также отбывает наказание за аналогичное преступление.

Салтанат Кабылова: «Его отец освобождается через год. Осужден за призывы к терроризму».

Судебное следствие продолжается.