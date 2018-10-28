Если вы привыкли закатывать тюбик с конца к началу, то вы довольно бережливый и опрятный человек, и хотя вы всегда заботитесь о своих вещах, вам не безразличны и окружающие вас люди.

Вы перфекционист и не любите небрежного отношения и напрасных трат, поэтому используете ресурсы в полной мере. Вы привыкли упорно работать и делать свое дело профессионально, а значит люди всегда могут на вас положиться. У вас в доме образцовый порядок, а ваша жизнь очень организованна.

2. Реалист

Если вы выдавливаете зубную пасту посередине, то можно сказать, что вы реалист и активная личность, которая иногда склонна слишком торопиться.

Вас нельзя назвать очень аккуратным или собранным человеком, но встречаясь с трудностями лицом к лицу, вы способны собраться духом и выпутаться из ситуации.

Вы довольно общительны, легко заводите друзей и любите быть на виду. Вы – эмоционально стабильный человек и умеете сохранять равновесие в жизни.

3. Упрямый

Если вы выдавливаете зубную пасту в верхней части ближе к крышечке, то вы довольно упрямы и всегда отстаиваете принципы, в которые свято верите. Вы готовы на все, чтобы достичь поставленной цели.

Порой вы бываете склонны к пессимизму и с осторожностью знакомитесь с новыми людьми. Просто вы привыкли полагаться только на себя.

Вы самодостаточный человек и любите себя, что очень хорошо. Но будьте осторожны, чтобы это не переросло в нездоровый эгоизм.

4. Творческий

Если вы стараетесь оставить тюбик зубной пасты практически нетронутым, то вы любите находиться в одиночестве. Вы мечтатель и творческий человек. Порой может казаться, что вы живете в своем собственном мире.

Если вы стараетесь выдавить немного зубной пасты, вас можно охарактеризовать как чувствительного, деликатного, добродушного, вдумчивого и терпеливого человека. В то же время, те, кто выдавливает много зубной пасты, как правило прямолинейны и щедры.

Вас всегда посещает множество мыслей и идей, которыми вы готовы поделиться с другими.

5. Открытый

Если у вас нет привычки выдавливать зубную пасту в определенном месте, то вы — человек обладающий богатым воображением и очень изобретательный. Порой ваша жизнь бывает наполнена неопределенностью.

Вам нравится идти вперед без каких-либо планов на будущее. Вы оптимистичный и непредвзятый человек, который верит в лучшее.

У вас нет привычки придираться и обвинять других людей. Часто у вас возникает сильное желание достичь чего-то, но иногда не хватает настойчивости.