Комитетом охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан продолжается работа по мониторингу безопасности продукции на прилавках магазинов по всей республике.

Как сообщает пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, по результатам усиленного лабораторного контроля безалкогольных энергетических напитков производителей ООО «Дал», ТОО «Рикс ЛТД», под товарным знаком «Dizzy», выявлено, что показатель содержания бензоната натрия не превышает допустимых значений.

Следовательно, как отметили в КООЗ, вышеуказанная продукция соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012).