На крышах подземных переходов в Алматы появились арт-объекты в виде улиток, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на организаторов международного фестиваля Park Fest.

Улитки поселились на крышах подземных переходов на пересечении Абая и Достык, Абылай хана и Кабанбай батыра, Абылай хана и Гоголя, а также по улице Тимирязева напротив КазНУ имени Аль-Фараби.

Автор «Улиток» — итальянская арт-группа Cracking Art. Признанная во всем мире серия городских инсталляций Cracking Art была создана в 1993 году. Цели проекта — превращение городского пространства в огромную выставочную площадку и забота об экологии.

По объяснению автора проекта, улитка — это своеобразная игра со зрителем. Спираль напоминает строение человеческого уха, панцирь символизирует дом, который всегда с нами, а культовая «собака» «@» с итальянского переводится как улитка. Дополнительные инсталляции в виде улиток должны появиться в Алматы 13 октября.

А шымкентцев радуют малые архитектурные формы, что появятся скоро в дендропарке. Топиарии должны стать привлекательными лишь тогда, когда начнут прорастать семена.