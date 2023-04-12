В арт-объект превратил бетонную стену шымкентский художник

Неприметная стена так и осталось бы серой, не направь на неё свой особый взгляд Вениамин Шульгин.

Над арт-объектом художник трудился полтора месяца. И вот подарок родному Шымкенту готов! Перед огромным полотном — с близкими сердцу пейзажами, морем и милыми зверушками — прохожие останавливаются, рассматривают, фотографируются.

Вениамин Шульгин, художник:

«Первая картина — это как бы олицетворение Казахстана, духа нашей страны, стремление которое смотрит в даль и зовет всех. Вторая картина это как раз уже будущее, которое идет в этот мир. Собственно оно уже наступило, если так брать. +А это у нас детская площадка. Когда я пришел и увидел детскую площадку, решил сделать для детей такую вот совокупность разных форм».

Увлечение к рисованию у Вениамина появилось в детстве. Со временем хобби стало профессией. Мастер кисти не терпит шаблонов в написании картин. Все его творения — импровизация.

Вениамин Шульгин, художник:

«У меня условие всегда такое, что я сам буду делать. Тогда вот идет энергия и идет импровизация. То есть идет свободное творчество. Если мне кто-то диктует, я все равно сделаю. Но, уже арт-объект не будет сделан по доброй и свободной воле».

Художник вкладывает в работу всей жизни свою душу. На свои деньги покупает краски и кисти. На фоне его творений — на пересечении улиц Иляева и Дулати — гулять сегодня одно удовольствие. Арт-объект привлекает внимание и детей, и взрослых.