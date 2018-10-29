27 октября в г. Шымкенте подвели итоги республиканского фестиваля «Поддержи снежного барса!», который проходил в Казахстане с 23 сентября по 27 октября 2018 года.

Цель фестиваля — информирование общественности Казахстана о необходимости принятия мер по сохранению популяции снежного барса.

«В конкурсе приняли активное участие школьники из городов Астана, Алматы, Шымкент, а также из Алматинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областей. Нас приятно удивили рисунки и трогательные письма детей. Признаюсь, нам было очень сложно оценивать работы участников, ведь все они хороши по-своему. Несмотря на наши изначальные планы вручать подарки только победителям, изучив работы, мы решили отметить 20 работ поощрительными призами», — отметил менеджер проектов в области биоразнообразия Программы развития ООН в Казахстане Талгат Кертешев.

Так, по итогам работы жюри, было отобрано 11 лучших работ в возрастных категориях 7-10, 11-14, 15-18 лет.

Гран-при конкурса завоевал Пернехан Жәнібек, ученик 5 класса средней школы имени Сакена Сейфуллина села Жаскешу Тюлькубасского района Туркестанской области.