Казахстанские каратисты завоевали 12 золотых медалей на Чемпионате мира

Из Португалии вернулись чемпионы мира по каратэ-до Шотокан. В копилке казахстанской команды 12 золотых медалей: 2 серебряных и 10 бронзовых. Среди самых юных участников и спортсмены из Шымкента. Ребятам 8 и 6 лет.

Казахстанские каратисты завоевали 12 золотых медалей на Чемпионате мира

6 летнего Анзора и 8-летнего Джаноба в 5 утра родные встречают в аэропорту. Мальчики стали звездами чемпионата мира по каратэ-до шотокан. На двоих у них 3 золотые медали и 4 бронзовые. Юные каратисты победили в таких программах как тим куметэ, куметэ, ката, тим ката. К слову, ребята числятся в резерве спортшколы № 1.

Анзор Гафуров, чемпион: «Когда я занимаюсь каратэ я становлюсь сильнее. Очень рад что победил на соревнованиях, буду тренироваться дальше».

Джаноб Гафуров, чемпион: «Соперники были сильными. Но, мы долго и упорно готовились. Думаю, поэтому мы с Анзором победили».

Казахстанские каратисты завоевали 12 золотых медалей на Чемпионате мира

Чемпионат Мира по каратэ-до Шотокан собрал в Португалии больше 1000 спортсменов из разных стран. Участникам было от 5 до 80 лет. Соревнования проходили по 4 видам программы — ката, кумитэ, командное кумитэ,командная ката, микс ката. Казахстан на международной арене представляли 20 каратистов.

Гульнар Толегенова, руководитель клуба каратэ «Томирис»: «До последней минуты шли бои, накал страстей, наши ребята в самые последние часы соревнований вырвали свои золотые медали. На эти соревнования приехали сильные подготовленные спортсмены, но наши ребята не подкачали, показали все чему мы учили их».

Казахстанские каратисты завоевали 12 золотых медалей на Чемпионате мира

Сборная Казахстана привезла с Чемпионата мира 12 золотых медалей, 2 серебряные, десять бронзовых. Тренеры считают, что казахстанцы показали хорошие результаты. Впрочем, на этом спортсмены останавливаться не намерены. Впереди подготовка к следующему Чемпионату мира по каратэ-до шотокан в Лондоне в 2019 году.

Жанат Тохтарбай

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