Казахстанские каратисты завоевали 12 золотых медалей на Чемпионате мира

Из Португалии вернулись чемпионы мира по каратэ-до Шотокан. В копилке казахстанской команды 12 золотых медалей: 2 серебряных и 10 бронзовых. Среди самых юных участников и спортсмены из Шымкента. Ребятам 8 и 6 лет.

6 летнего Анзора и 8-летнего Джаноба в 5 утра родные встречают в аэропорту. Мальчики стали звездами чемпионата мира по каратэ-до шотокан. На двоих у них 3 золотые медали и 4 бронзовые. Юные каратисты победили в таких программах как тим куметэ, куметэ, ката, тим ката. К слову, ребята числятся в резерве спортшколы № 1.

Анзор Гафуров, чемпион: «Когда я занимаюсь каратэ я становлюсь сильнее. Очень рад что победил на соревнованиях, буду тренироваться дальше».

Джаноб Гафуров, чемпион: «Соперники были сильными. Но, мы долго и упорно готовились. Думаю, поэтому мы с Анзором победили».

Чемпионат Мира по каратэ-до Шотокан собрал в Португалии больше 1000 спортсменов из разных стран. Участникам было от 5 до 80 лет. Соревнования проходили по 4 видам программы — ката, кумитэ, командное кумитэ,командная ката, микс ката. Казахстан на международной арене представляли 20 каратистов.

Гульнар Толегенова, руководитель клуба каратэ «Томирис»: «До последней минуты шли бои, накал страстей, наши ребята в самые последние часы соревнований вырвали свои золотые медали. На эти соревнования приехали сильные подготовленные спортсмены, но наши ребята не подкачали, показали все чему мы учили их».

Сборная Казахстана привезла с Чемпионата мира 12 золотых медалей, 2 серебряные, десять бронзовых. Тренеры считают, что казахстанцы показали хорошие результаты. Впрочем, на этом спортсмены останавливаться не намерены. Впереди подготовка к следующему Чемпионату мира по каратэ-до шотокан в Лондоне в 2019 году.

Жанат Тохтарбай