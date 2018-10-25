Кызылординская область в ночь на 1 декабря 2018 года (в 00:00) переведёт местное время на час назад. Соответствующий проект постановления Правительства вынесли на публичное обсуждение.

На территории Казахстана два часовых пояса: четвёртый (UTC+5) и пятый (UTC+6), передает matritca.kz.

«Кызылординская область отнесена к пятому часовому поясу, но по астрономическим правилам относится к четвёртому. Вопрос проработан с заинтересованными госорганами, которые поддерживает необходимость изменения часового пояса», – пояснили авторы документа.

Они предполагают, что изменение порядка исчисления времени на территории Кызылординской области улучшит ситуацию с физиологическим дисбалансом, оказывающим влияние на здоровье граждан.

Вопрос о смене часового пояса в Кызылординской области поднимается давно. Находясь в часовом поясе UTC+4, фактически регион живет в UTC+6, то есть опережает своё поясное время на два часа. Проблема обострилась в 2005 году, когда Казахстан отказался от перехода на зимнее и летнее время.

Жители жалуются, что детям зимой приходится начинать уроки в тёмное время суток. Например, сегодня в Кызылорде солнце взошло только в 8:06.

В прошлом году депутаты Сената предлагали перевести время и в Костанайской области, которая тоже живёт не по своему часовому поясу.