Оценены запасы сжиженного газа в Шымкенте

В Кызылординской области введено ограничение на транспортировку сжиженного газа и установлены блок-посты. А как ситуация обстоит в Шымкенте?

Спрос на сжиженный газ, в общем на ГСМ, в первый месяц зимы снизился. По словам председателя Ассоциации «Жанар-жағармай» Кайыпбека Камбарова, еще одна причина-снижение потока фур, грузоперевозок через Шымкент. В соседней Кызылординской области установили блок-посты. Ввели ограничения транспортировки сжиженного нефтяного газа из региона в другие регионы. А вот в Шымкенте достаточно запасов сжиженного газа. Поэтому ограничений нет, говорит специалист.



«>Кайыпбек Камбаров, председатель ОЮЛ ассоциация «Жанар-жағармай»:

«В Шымкенте достаточно запасов сжиженного газа. Нет проблем. Ажиотажа ,как в Кызылорде нет. Просто продукцию необходимо распределять правильно и контролировать . Обратная связь должна быть. Куда распределили и в каком количестве. Тогда сложностей не будет. Цена такая же, 60 тенге установленная профильным министерством».

По словам председателя, на территории Шымкента действует 269 автозаправочных станций. Сжиженный газ продается по фиксированной цене, в прошлом году установили -60 тенге. Сотрудники АЗС придерживаются этой цены.

«Цена не изменилась- 60 тенге, нет не поднялась. Дефицита тоже нет. Торгуем, проблем нет», — говорит Бакыт, работник АЗС.

После снижения цен на сжиженный газ многие водители перешли на этот вид топлива. Однако опытные водители не готовы переходить с бензина на сжиженный газ.

«Я автомобилист со стажем 30 лет. Предпочитаю бензин. Кто-то считает, что сжиженный газ выгоден. Это уже выбор каждого», — говорит Шамсудин Абдуллаев, водитель.

По мнению председателя Ассоциации «Жанар-жағармай» в Шымкенте достаточно запасов бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. В какой момент возникает сложность при неправильном распределении продуктов, когда отсуствует системность в работе, считает специалист.

Кайыпбек Камбаров, председатель ОЮЛ ассоциация «Жанар-жағармай»:

«Поскольку ГСМ является стратегическим продуктом надо контролировать, куда товар и в каком объеме продается. Учитывать необходимо спрос, весенне-полевые работы, потребность города, надо просчитать все ньюансы, тогда сложностей в обеспечении не возникнет».

Ассоциация работает над предотвращением дефицита газа и дизельного топлива для населения города. Его результат можно увидеть в АЗС. Здесь достаточно сжиженного газа, бензина, дизельного топлива. Ведь их работа находится под нашим контролем, говорит председатель.