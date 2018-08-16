В минувшие выходные, в Кызылорде состоялось торжественное закрытие IX летней спартакиады Республики Казахстан среди школьников и учащихся колледжей. Как и в прошлом году, спартакиада была организована Министерством образования и науки Республики Казахстан.

В командном зачете победу одержала сборная Туркестанской области, второе место завоевала команда города Алматы и третье место у сборной Кызылординской области.

Отметим, что талантливые юноши и девушки Туркестанской области завоевали 20 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей. Подготовку спортсменов к спартакиаде осуществляло управление физической культуры и спорта совместно с методическим центром областного управления образования. Теперь спортсмены приступят к подготовке к международным соревнованиям.

Пресс-служба акима Туркестанской области