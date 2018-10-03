Министерство образования и науки Республики Казахстан запускает челлендж «Я благодарю своего учителя за …». Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Для участия в челлендже необходимо записать фото или видео обращение с поздравлением и опубликовать с хэштегом #поздравьсвоегоучителя #деньучителя #ұстаздаркүні в социальных сетях Instagram, Facebook, Вконтакте.

Акция проводится в преддверии Дня учителя и продлится до 6 октября. Главная цель — проявить уважение к учителям и высказать слова благодарности.

Приглашаем Вас принять участие в челлендже и передать эстафету своим друзьям!