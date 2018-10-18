Мотоциклисты Шымкента обвиняют сотрудников дорожно-патрульной полиции в намеренном наезде на мотолюбителя.

В ночь с 17 на 18 сентября нынешнего года по проспекту Байдибек би произошла авария с участием мотоциклиста и спецавтомашины дорожной полиции. Тогда сотрудники в погонах утверждали, что мотоциклист, увидев их, пытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в их автомобиль.

Мотонаездник рассказал свою версию. По его мнению, все было совсем иначе: полицейские намеренно врезались в него. Кто прав в этой истории и как все было на самом деле выясняли журналисты.

Ночную прогулку на мотоцикле с друзьями, 17 сентября Рафаэль Галметов запомнил на всю жизнь. Именно в этот день мотолюбитель со стажем впервые попал в ДТП.

Рафаэль Галметов, мотолюбитель г. Шымкента: «Резко меня начали давить. Как оказалось, это полицейская машина. Прямо давить начали вот, получается я сидел, девушка присела сюда, мы начали трогаться, и в этот момент машина нас ударила».

В результате столкновения мотоцикла и спецавтомобиля пострадала 18-летняя Юлия. Девушка говорит, что царапины на защитной экиперовке и шлеме до сих пор напоминают об ударе полицейской машины. Если бы не защитная одежда, то без травм не обошлось, уверена Юля. Хотя ей все равно пришлось обратиться к врачам.

Юлия, пассажирка мотоцикла: «Я упала на правую сторону, у меня очень долго восстанавливалась правая рука, бедро и щиколотка. Я очень сильно ушиблась. Благо у меня не было переломов, не было ссадин и все потому, что меня реально спасла экипировка».

Эта авария произошла в ночь с 17 на 18 сентября. Правда, тогда полицейские сразу отрапортовали, что это мотоциклист врезался в их авто. На этом история, казалось, закончилась. Но…

Умбет Естимесов, капитан полиции: «Мы неспеша ехали по дороге. Когда начали выравниваться с мотоциклом, мы просто хотели остановиться. Но, мотоциклист, увидев нас, решил сбежать, а пассажирка сидевшая на заднем сиденье мотоцикла спрыгнула с транспортного средства, а водитель, потеряв управление врезался в нас».

Вот только у ночного инцидента появилось неожиданное продолжение. В социальных сетях появились кадры, предположительно с видеожетона сотрудника полиции. На них отчетливо видно, да и слышно, кто в кого в ту ночь попал.

Теперь по этому факту ДВД проводит досудебное расследование, чтобы выяснить, кто же был не прав на дороге. В ДВД скандальную видеозапись тщательно изучают, похоже, будут искать и того, кто сделал это видео достоянием общественности.

Бахром Абуллаев