В селе Жаскешу Тюлькубасского района 26-летний местный житель из травматического пистолета «Оса» стрелял в соседей. Тяжелые травмы получил мужчина 1994 года рождения, также раненым в руку оказался двухлетний малыш, передает NUR.KZ.

Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Установлено, что между подозреваемым и жертвой давно имелись неприязненные отношения. 1 октября оба парня, управляя личными автомашинами, встретились на дороге, и на ходу принялись оскорблять друг друга.

Обвиняемый вытащил травматический пистолет «Оса», имевшийся у него в машине. Видя это, его оппонент попытался уехать и скрыться в своем доме. Однако нападавший подъехал к дому неприятеля и открыл стрельбу по нему и его домочадцам.

В настоящее время подозреваемый задержан.

Тюлькубасский районный суд выдал санкцию на его содержание под стражей, сроком на 2 месяца по обвинению в покушении на убийство.