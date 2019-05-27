Начинается пора отпусков, чтобы не испортить себе долгожданные каникулы, МИД советует казахстанцам проверить сроки действия паспорта и рекомендует заранее оформить документы на детей, сообщает «Хабар 24».

Недавняя авария в провинции Сиена-Италия, где пострадали 9 казахстанских туристов, ещё раз доказала, доверять свой отдых лучше проверенным турфирмам. С места ДТП госпитализировали 5 человек, остальных разместили в отеле.

У пострадавших диагностировали переломы и многочисленные ушибы, сообщили представители МИД. Итальянские врачи обязались провести полный медицинский осмотр пострадавших и дать свои рекомендации по дальнейшему лечению.

Асылхан Есилов, директор корпоративного фонда «Туристік қамқор»: — В обязательном порядке при приобретении тура в туркоманиях и турагентствах — требовать туркод — как гарантию вашего безопасного отдыха, и как гарантию вашего оперативного возврата домой, в случае каких-либо обстоятельств. Мы рекомендуем обращаться к агентствам, которые находятся в списке, он размещён на нашем сайте. Они выдают туркод и работают в рамках законодательства. Никто не застрахован от такого. Но данные туристы покупали тур в компании, у них был туркод, имелась страховка. Таким образом, проблем с оказанием медицинской помощи не возникло.

Если вам предстоит поездка за границу, эксперты советуют в первую очередь проверить сроки действия документов. Переоформить паспорт можно за месяц до истечения его срока действия. Чтобы ускорить процесс — можно доплатить. В этом случае его выдадут вам меньше чем через неделю.

Не забудьте проверить штрафы и задолженности. Они могут стать причиной запрета выезда из страны. Это легко можно сделать на сайте электронного правительства, или как я — на информационном сервисе «qamqor». Нужно лишь ввести свои данные. И вот, данных о штрафах не найдены. Значит смело можно планировать поездку. Если нужна виза, лучше побеспокоиться об этом заранее, обратившись в ДИП представительство или консульское учреждение лично, либо через турагентство.

Любительница путешествий — блогер Дамира Габдуллина — советует находясь за пределами Казахстана, следовать общепринятым нормам этики и морали. Еще до вылета лучше узнать о политической обстановке в стране и климатических условиях.

Дамира Габдуллина, директор туристической фирмы: — Страховку обязательно. Я рекомендую, всем такую, которая стоит не 100 тенге, она по сути ничего не покрывает, а хорошую, зарекомендованную страховую компанию, потому что на самом деле они работают и на самом деле очень хорошо выручают. Мы не знаем что может случится, но если вдруг, это очень большая помощь. Лучше здесь оформить страховку, она будут стоить 3-4 тысячи, но сэкономит больше и снимет ворох проблем.

Дамира побывала в более чем 20 странах мира. Долгие годы руководит турфирмой, знает всё о предпочтениях отечественного туриста. Говорит, сейчас стали запрашивать интересные туры, увеличился поток в Европу, в частности — Италию. А в ближайшее время можно будет исследовать Японию. Ожидается запуск прямого рейса до Токио.

Дамира Габдуллина, директор туристической фирмы: — Больше всего у нас летом ездят в Турцию, АОЭ, но самое главное, что наши соотечественники перестали боятся длительных перелётов, оформления виз. Не боятся пересадок и готовы ехать с детьми. Жаждут новых приключений. Набирает обороты путешествия в Африку, ЮАР, Кению, Танзанию. На мероприятия выезжают. Популярны туры по США, Мексике.

Беря с собой лекарства, стоит узнать, разрешены ли они в той стране, куда вы собираетесь. А при выезде в жаркие страны не забудьте о прививках. Надеюсь, все эти советы помогут сделать ваш отдых незабываемым.