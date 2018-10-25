Вдоль трассы ЗЕ-ЗК по направлению в Туркестан стоит такой вот симпатичный туалет.

Правда, он постоянно закрыт. А потому туристам, которым приспичит, придется пробежать еще метров 500 до другого, скажем так стандартного загаженного туалета. Вот где можно сполна прикоснутся к экзотике: сортир представляет собой две ямы в полу, воды и туалетной бумаги нет, вокруг грязь и характерные лужи. Амбре соответствует.

Остается только гадать: почему приличный и наверняка комфортабельный по придорожным меркам туалет закрыт – либо ждет официального открытия, либо его открывают, но в особо исключительных случаях. Хотелось бы узнать и то, во сколько обошлось бюджету столь необходимое и значимое строение.

Напомним, что в январе 2017 года в городе Жетысай с помпой открыли общественный туалет. Общественная уборная тогда обошлась бюджету в 3,14 млн тенге. А несколько месяцев спустя теперь уже экс-аким Жетысая, тожественно открывший сортир, был признан виновным в получении взятки в 200 тыс. тенге и приговорен к штрафу в размере 60-кратной суммы взятки.