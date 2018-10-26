На установку смарт-парковок акимат Шымкента выделил 22 миллиона тенге.

Автомобили заполонили улицы и дворы Шымкента. Между припаркованными как попало машинами не пройти. Не проехать.

Исправить ситуацию обещает акимат Шымкента и готовит к запуску проект смарт-парковок. Сейчас по оценкам горадминистрации, личные авто имеют около 300 тысяч жителей третьего мегаполиса страны, количество автолюбителей все растет.

Это создает определенные сложности — так, в Шымкенте стало труднее найти свободный клочок земли для парковки авто, водители все чаще оставляют машины, где придется. Стихийные парковки становятся причиной заторов, мешают проезду общественного транспорта, на котором ездит большая половина города, нередко создают аварийные ситуации и парализуют работу спецавтомашин.

В акимате Шымкента решили, что выправить положение помогут смарт-парковки. С их установкой за порядком будет следить искусственный интеллект — камеры, которые помогут распознавать правонарушителей и даже помогут находить машины в случае угона. Для жителей многоэтажек это двойная польза — во-первых, оставлять свои машины станет намного безопаснее, а за стоянку платить не придется. А вот для всех остальных водителей эта услуга станет платной — час на смарт-стоянке будет стоить 100 тенге.

Комментирует внедрение новшества Мурат АБДУЛЬМЕНОВ, заместитель директора центральной диспетчерской службы управления пассажирского транспорта и автодорог г.Шымкента: «Даже эти 100 тенге дадут результат. Иными словами таких машин, которые сейчас паркуются бесплатно как попало, на дорогах станет намного меньше».

Смарт-парковки в Шымкенте проект на 100 процентов государственный. Для его старта из госказны было выделено 22 миллиона тенге. В дальшнейшем планируется, что проект будет самоокупаемым, а собранные средства пойдут на благоустройство и развитие дорожной инфраструктуры.

Мурат АБДУЛЬМЕНОВ: «Мы готовы к тому, что любое новшество горожане встречают с недопониманием. Будут жалобы, что стало платно, но я думаю, что после того как снизится проблематичность, уменьшится число заторов, станет меньше машин, то люди увидят и поймут, что проблема сошла на нет».

Что касается легальных частных парковок — убирать их не будут. Борьба начнется с самоуправцами, которых никто не контролировал. Вот на их месте и появятся смарт-парковки со специальной разметкой и устройствами. Первая смарт-парковка появится уже в начале ноября этого года. В тестовом режиме она заработает на стоянке возле супермаркета «Имран».