Распоряжением акима Туркестанской области на должность руководителя областного управления строительства назначен Усубалиев Токтар Оразович.

Усубалиев Токтар Оразович родился 22 октября 1972 году в Сайрамском районе. Образование высшее, специальность — инженер-экономист.

Трудовой путь начал в 1997 году инспектором Шымкентского Управления архитектуры и градостроительства.

В период с 1998 по 1999 годы — руководитель Шымкентского Управления производственного планирования.

С 1999 по 2002 годы работал инженером по рекламе Шымкентского Управления архитектуры и градостроительства, главным специалистом Управления экономического анализа и сметного нормирования.

С 2002 по 2009 годы — руководитель отдела Управления регионального архитектурно-строительного контроля и лицензирования Южно Казахстанской области, заместитель руководителя государственного архитектурно-строительного контроля и заместитель руководителя Управления строительства Южно Казахстанской области.

С 2013 по 2014 годы — заместитель директора «КазМТОГрупп». С 2014 по 08.2016 годы директор департамента по обеспечению организации АО «Тау-Кен Самурык». С 2016 года работал на должности заместителя руководителя Управления строительства Туркестанской области.

Пресс-служба акима Туркестанской области