Напомним, работы по реконструкции сооружения начались 12 сентября. Тогда подрядчик — ТОО «Мрамор Гранит Тас» приступило к ремонту.

Серьезно меняется и прилегающая к «ключу» территория. До конца года здесь будет обустроен парк.

Он расположен в ташкентском направлении. За все эти годы объект, установленный еще в советские годы, морально устарел. По словам специалистов, архитектурное значение ключа не изменилось — поменяли лишь материал железобетонной конструкции на гранит, установили название города и слова «Счастливого пути!».

Кроме этого, благоустроят территорию вокруг символа. Этим займется компания «ЛТД Тұрмыс». Также власти намерены очистить въездную часть города от незаконной торговли.

Главный инициатор замены въездной группы в город, аким Абайского района Бухарбай Парманов, говорит, что главная цель — сделать въезд в Шымкент не просто красивым, а прежде всего зеленым и уютным.

По словам акима района уже до конца года эту часть Шымкента будет просто не узнать.