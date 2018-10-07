В матче 29-го тура Премьер-Лиги шымкентский «Ордабасы» принимал алматинский «Кайрат», пишет Sports.kz.

Одна из команд, которая всегда умеет побеждать «Кайрат» является как раз «Ордабасы», тем более во главе с бывшим наставником «народной команды» Кахабером Цхададзе. Правильно выстроили игру шымкентцы, строго действовали в обороне, плотно, особых промахов не допустили и реализовали свой голевой момент, сделал это в концовке первой половины Жасулан Молдакараев. Времени еще хватало, но забить алматинцы просто не сумели, а вот Тимур Досмагамбетов подвел итог. 2:0 — победа хозяев поля.

Таким образом, у «Кайрата» остается 60 очков и он на семь отстает от «Астаны», имеющей игру в запасе, а «Ордабасы» с 38 баллами становится пятым.

«Ордабасы» — «Кайрат» 2:0 (1:0)

Голы: Молдакараев 37 (1:0), Досмагамбетов 90+5 (5:0).