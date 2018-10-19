Двое граждан в Казахстане, отсидев определенный срок, были признаны невиновными, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на генеральную прокуратуру.

Приговоренный к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за кражу в крупном размере, а также за покушение на кражу гражданин Мырзакулов, отсидев в колонии 3 года 2 месяца и 20 дней, был освобожден. Генеральная прокуратура, изучив материалы уголовного дела, установила, что имеющиеся в деле доказательства были сфальсифицированы, а вина не доказана.

К слову, мужчина был осужден в 2015 году Аль-Фарабийским районным судом Шымкента. Уголовное дело в отношении него было прекращено за отсутствием состава преступления 16 октября 2018 года. Верховный Суд полностью согласился с доводами Генерального Прокурора и признал Мырзакулова невиновным.

Отмечается, что генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров инициировал перед Верховным Судом прекращение уголовных дел не только в отношении незаконно осужденного мужчины. Невиновной была признана также гражданка Габдрауфова, осужденная в 2016 году Таразским городским судом за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Женщина была приговорена к 1 году ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год и 6 месяцев.

Как отметили в генпокуратуре, согласно ст. 347 Уголовного кодекса уголовная ответственность за оставление места ДТП наступает только в случаях, повлекших тяжкие последствия. Однако в случае потерпевшей были получены телесные повреждения средней тяжести.

Верховный Суд удовлетворил протест Генерального Прокурора и прекратил дело в отношении Габдрауфовой за отсутствием состава уголовного правонарушения.